Shakira, furiosa lite in strada con la mamma di Piquè: il video è tornato virale

Il video di qualche anno fa è tornato virale in questi giorni dopo gli attacchi della cantante all'ormai ex compagno.

Tra Pique e Shakira la storia d’amore si è conclusa ormai da diversi mesi a quanto pare a causa di un tradimento da parte del calciatore. Nelle ultime settimane l’argomento è tornato di grande attualità dopo il ritorno nel panorama musicale della cantante colombiana con un brano dove attacca duramente il suo ormai ex compagno e anche i suoi ex suoceri.

A tal senso è tornato virale anche un vecchio video girato in strada qualche anno fa dove si vede un’accesa lite tra appunto Shakira e la mamma di Piquè Montserrat Bernabeu. Nel video si vedono le due discutere animatamente con la signora arrivare anche ad avvicinarsi in modo molto pericoloso verso la cantante.

Il tutto sotto gli occhi di Piquè che impassibile non ha mosso un dito né contro una né contro l’altra parte. I fan della cantante sono ritornati a commentare questo video prendendo le sue difese. “Quanto hai sopportato per amore” – ha scritto un utente. “Sei uscita troppo tardi da quell’inferno” – il commento di un altro follower.

Alla fine i rapporti tra Shakira e la sua ex suocera non sono mai stati idilliaci. Non a caso nella canzone che sta avendo un grande successo, la colombiana cita anche i suoi ex suoceri che vivono nella casa adiacente alla sua.

“Mi hai lasciato i suoceri come miei vicini. I media alla mia porta. Pensavi di avermi ferito, mi hai reso più forte. Le donne non piangono più, fatturano. Dall’amore all’odio il passo è breve” – una parte del testo del suo brano.

Ma non è tutto perché di recente è tornato virale anche un altro video che vede posizionato sul balcone di casa si Shakira una strega rivolta esattamente verso la casa dei suoi ex suoceri.

Un modo per far capire ancora una volta come i rapporti tra lei e i suoi vicini scomodi non siano proprio sereni.