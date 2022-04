Che fine ha fatto Lulù Selassié? Questa la domanda che ultimamente tanti followers si stando ponendo. Arriva un messaggio sui social di Clarissa Selassié, che allerta i fans.

La principessa etiope pubblica sul suo profilo Instagram un post in cui spiega ai suoi seguaci perché in questi ultimi giorni sono state assenti sul web sia lei, che Jessica, che Lulù. Pare che il motivo di questa mancanza sia dipeso proprio da Lulù.

Clarissa rivela che la sorella minore non si sente molto bene: “Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei”. Poi la ragazza ha voluto specificare che: “Lulù sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei, perdonateci per l’essere poco attivi”.

La principessa vuole tranquillizzare tutti i fans, spiegando però che non c’è nulla di grave di cui preoccuparsi: “Non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera. Vi amo grazie di tutto”.

Clarissa Selassié non dà ulteriori informazioni sulla radice del malessere che ha colpito Lulù. Ancora ignoti quindi i motivi. Sul profilo Instagram di Lulù l’ultima Story risale a qualche giorno fa, quando la piccola principessa ha scritto per informare i suoi fans che stava finalmente tornando a casa, senza però specificare altro.

Spunta anche una foto di lei in compagnia del suo fidanzato, Manuel Bortuzzo, scattata ai tempi della loro partecipazione al reality del Grande Fratello Vip 6. Quindi, ad oggi, nessuna informazione in più e ciò che è accaduto è ancora un mistero.

Non ci resta che attendere il ritorno della bella Lulù per avere maggiori informazioni. Per il momento, intorno alla ragazza per sostenerla, oltre al suo fidanzato, ci sono anche le sue sorelle Jessica e Clarissa.