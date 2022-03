Manuel Bortuzzo una serenata per la sua principessa. Arriva anche una proposta per Lulù Selassié

Un momento estremamente romantico quello che ha accompagnato la finale del Grande Fratello Vip, regalato da Manuel Bortuzzo e Lulù. I due si sono potuti riabbracciare e Manuel ha dato alla sua fidanzata un’emozione indimenticabile.

Una serenata, suonata e cantata da lui. Il tutto poco prima di un’altra sorpresa: una proposta importante. Un lungo spazio dedicato all’amore ai sentimenti che sono stati un po’ la colonna sonora di questo GF.

Viene allestito un palco degno di una principessa, che attende la piccola e frizzante Selassié. Ad aspettarla dietro un pianoforte il suo principe, pronto a suonare e cantare una serenata meravigliosa. Bortuzzo non ha mai nascosto la sua passione per la musica e anche un certo talento nel suonare il pianoforte.

Fonte studio GF Vip

Le note di Ultimo vengono intonate dal nuotatore per far parlare il suo cuore. Un momento che ha emozionato tutti, un’atmosfera che gronda sentimento. La dolce Lulù accompagna il suo fidanzato, cantando insieme con un’inevitabile abbraccio e un lunghissimo bacio.

Manuel Bortuzzo: la proposta a Lulù

Arrivano le conferme di un amore: entrambi sono desiderosi di viversi, con progetti importanti. Manuel, guardando negli occhi la sua fidanzata, le fa una proposta bellissima: “Casa è pronta anche per noi”. Ma le sorprese di Bortuzzo non sono finite qui. “E poi, il nostro sogno è quello di stare insieme per sempre e di formare una famiglia”, ha detto l’ex gieffino.

Lulù, è al settimo cielo si commuove per le splendide parole del suo fidanzato. Il desiderio che ha sempre palesato la principessa è quello di vivere tutta la vita con Manuel Bortuzzo e ciò che ha appena ascoltato non è nient’altro che il coronamento del suo sogno.

Alfonso Signorini lascia un momento di privacy ai due piccioncini. Poi però li raggiunge, accompagnato da altre due coppie formatesi nella casa. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi è Federica Calemme, tutti stretti nel sentimento dell’amore.