Dopo i sospetti delle due opinioniste in studio, la giovane ha voluto mettere le cose in chiaro su Gianmaria

Potrà mai esserci del tenero nella casa del Grande Fratello Vip tra Clarissa Selassié e Gianmaria Antinolfi? A detta della diretta interessata sembra di no. A far sorgere il dubbio sul fatto che tra i due ci potesse essere del tenero ci hanno pensato le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due dovevano scegliere nella scorsa puntata una donna da rendere immune.

La scelta è ricaduta su Clarissa Selassié perché secondo loro “in punta di piedi lei ci stupirà nelle settimane successive con Gianmaria“. Frase subito smentita dalla diretta interessata che ha subito voluto mettere le cose in chiaro. “Lo vedo come un fratello, gli voglio bene, ha qualche anno in più di mio fratello e lo tratto come tale. A me piacciono più uomini, più sicuri di sé, è poco uomo per i miei gusti” – ha detto. Chissà se è stata sincera o meno.

Clarissa che ha le idee piuttosto chiare anche sulla famosa vicenda della frase razzista detta da Soleil che fece infuriare vari concorrenti. La giovane Selassiè ha rifiutato ancora una volta le scuse dell’influencer perché le ritiene poco sincere.

“Non sono mica scema, certo non mi faccio prendere in giuro da lei. Se poi altri le credono ok, ma io ho le idee chiare. Adesso che è stata resa immune nuovamente dobbiamo forse leccarle il c**o? Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato, insultato, io ho perdonato tutto dalla vita anche chi è stato razzista con me” – ha detto parlando con Nicola dell’argomento.

E ancora: “Ma perché il perdono nasce quando c’è il pentimento dal cuore. Questa persona non era pentita dal cuore e quindi non la perdono. Nicola io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti”.