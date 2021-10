Gianmaria Antinolfi è uno dei personaggi che al Grande Fratello VIP stona un po’. Il motivo è che non è un vip e il suo lavoro è tutt’altro. L’uomo è accusato di star nella casa solo per le relazioni precedenti avute con due donne molto famose, Dayane Mello e Belen Rodriguez.

Soleil Sorge ha poi messo i bastoni fra le ruote al percorso dell’imprenditore partenopeo. Proprio l’influencer ha ribadito che l’uomo non dovrebbe presidiare nella casa e che è interessato solo ad apparire.

Gianmaria Antinolfi, stufo di essere accusato di essere un playboy, ha sbottato contro gli autori de GF VIP proprio a causa del videoclip di presentazione:

Io sono molto riservato. Una persona che si fa i cavoli propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui, che io ho odiato. Cioè io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatte dire perché han detto “la gente ti conosce per queste cose, quindi…”. Perché sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne.

Mi hanno fatto dire con chi sono stato. Ma io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. Addirittura, ti dico soltanto questo, quando io ero in macchina per entrare vedevo la mia clip, ero in un hammer e da dietro vedevo lo schermo. Mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto “di’ che sei stato con questa e con quest’altra.

Alfonso Signorini interverrà nella prossima diretta? Intanto il testo di presentazione recitava: