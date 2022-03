Il Grande Fratello Vip è ormai terminato per lasciare spazio all’Isola dei Famosi ma Clarissa Selassié sembra pensare già alla nuova edizione del reality. La più piccola delle tre sorelle è pronta a rimettersi in gioco all’interno del programma di Alfonso Signori in una veste completamente diversa.

Dopo aver lasciato un pezzo di cuore dentro la casa, Clarissa è determinata a prendere il posto di opinionista nella nuova edizione del GF Vip 7. La più piccola delle Selassié non ha nessuna intenzione di rinunciare alle telecamere ed è pronta a rimettersi in gioco in maniera completamente diversa.

Quest’ultima durante l’intervista al settimanale Chi, si è proposta come nuova opinionista del reality show firmato Canale 5. Una richiesta completamente inaspettata che ha lasciato i fan del programma molto sorpresi e dubbiosi. La giovane influencer si conferma pronta a ricoprire un ruolo che nella scorsa edizione ha visto protagoniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La giovane ex gieffina nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato il suo grande desiderio di vestire i panni dell’opinionista. Una richiesta sorprendente ma che allo stesso tempo ha confermato il caratterino di Clarissa che per mesi, ha portato avanti una lunga discussione con alcuni ex gieffini.

All’interno del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Clarissa Selassié senza troppi giri di parole ha lanciato un vero e proprio appello al noto conduttore. Quest’ultima è determinata ad avere un ruolo importante nel reality ma questa volta in una veste completamente diversa e inaspettata.

La ex gieffina ha così affermato: “Per il carattere che ho mi piacerebbe molto fare l’opinionista. So già che vi regalerei delle perle assurde di quelle proprio che voliamo in alto. E l’opinionista la vorrei fare al Grande Fratello il prossimo settembre”.

“A parte questo, a me piace molto cantare, anche con le mie sorelle. Però abbiamo modi diversi di esprimerci attraverso la musica. A breve farò uscire il mio primo singolo. Non un disco intero, per adesso è una canzone. Vado piano, piano, a piccoli passi in questo mondo. In ogni caso ci amate così, perché siamo fatte in questo modo e non siamo noiose” spiega Clarissa.