Clarissa Selassié è la prima eliminata dal Grande Fratello VIP delle tre sorelle Selassié. La più piccola però, anche fuori dalla casa, continua a far parlare di sé e ha le idee molto chiare sul percorso delle sorelle.

La più chiacchierata è senz’altro Lulù Selassié che ha dato spettacolo in diverse situazioni. La ragazza ora sembra essersi dimenticata di Manuel Bortuzzo, ma è proprio così? Clarissa Selassié spiega:

Mi auguro per lei che non ci caschi più, lei è sempre stata colpevolizzata dal gruppo in casa, ogni loro problema era colpa di Lulù anche se a volte non era colpa di Lulù. Lei a volte ha comportamenti errati, ma sbagliare è umano.

Il dialogo è avvenuto con Giulia Salemi al GF VIP Party che ha condiviso il pensiero della principessina: “Lulù vola da sola”.

Clarissa Selassié è consapevole degli atteggiamenti sopra le righe della sorella, ma spiega perché a volte si comporta così:

Clarissa Selassié si è sfogata anche su Instagram commentando il tradimento di Giucas Casella e Katia Ricciarelli:

Sono sconvolta dal tradimento di Giucas. Sì quello mi ha fatto davvero male ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere. Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal curriculum, e se mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti.