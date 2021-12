Giulia Salemi e Gaia Zorzi sono al timone del Grande Fratello VIP Party, le due non hanno peli sulla lingua e questa volta l’ex gieffina si è sfogata e ha spiegato cosa pensa di Manila Nazzaro.

Il tutto è nato da delle parole di Lulù Selassié che sostenevano che al Grande Fratello VIP dovrebbero partecipare solo i giovani. Manila Nazzaro non prese bene quesa affermazione tanto da replicare: “voi di vip non avete niente, dovete ringraziare di star qui.”. Giulia Salemi ha quindi commentato al reazione dell’ex Miss Italia.

Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma– ha commentato a voce alta Giulia Salemi replicando alle parole di Manila Nazzaro – “Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego.

Gaia Zorzi è d’accordo con le parole della collega spiegando che: “Il Grande Fratello è meglio per i giovani perché è un trampolino di lancio” e poi ha anche sottolineato altre situazioni: “Ma è anche pazzesco per chi come Ainett non lavorava in televisione da anni e voleva ritornare.

Giulia Salemi ha concordato di nuovo con la collega facendo riferimento anche ad una sua ex coinquilina, la magica Stefania Orlando: “Il Grande Fratello fa bene a tutti. Ma guarda Stefania Orlando l’anno scorso. Ha fatto un percorso pazzesco e come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo.”