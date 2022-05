Clarissa Selassiè sbugiarda Alex Belli: “Solo fake news, ha sfruttato la situazione”

Dopo l’addio di Manuel Bortuzzo a Lulu Selassiè in molti hanno voluto dire la propria sulla rottura. Anche Alex Belli si è intromesso raccontando di essere presente nel momento in cui Manuel ha annunciato la separazione da Lulu.

Questo perché in quel momento lui e le tre sorelle Selassiè si trovavano a Milano nel suo studio fotografico. Alex ha anche dato dei retroscena sulla fine della storia tra i due.

Ma Clarissa Selassiè ospite a Casa Chi ha dato una versione diversa dei fatti accusando l’attore di aver sfruttato la situazione a suo favore.

“Noi vogliamo super bene ad Alex Belli, ma ci siamo rimaste molto male. Ha un affetto per noi e poi ha detto cose fake, sono fake news e non ha senso. Gli ho scritto in privato e gli ho detto ‘perché devi dire queste cose che non sono vere?’. Le cose false riguardano il fatto che lui ha detto che Lulù si è lasciata mentre era da lui in studio. Cosa falsa e anche se fosse, non so come avrebbe fatto a saperlo. Lulù non gli avrebbe mai fatto leggere i messaggi. I social sanno quando uno dice la verità. Però siamo rimaste malissimo, perché ha sfruttato questa cosa per farsi le ospitate. Ho trovato il suo comportamento molto cheap” – le parole di Clarissa.

L’ex concorrente del GF Vip ha anche svelato la risposta di Alex Belli ai suoi messaggi.

“Lui ai miei messaggi ha risposto ‘vabbè dai, ma lo sai questo è business è il nostro lavoro’, una roba del genere. Insomma mi aveva detto di non arrabbiarmi perché questo è il nostro ambiente e che comunque ci stava. E invece no, per me non ci sta affatto questo comportamento”.

E ancora: “Comunque tutto ciò che ha detto è falso, ha rivelato soltanto fake news. Chi ci conosce sa, la figuraccia l’ha fatta lui” – ha concluso Clarissa Selassiè. Insomma Alex Belli non fa mancare occasione per far parlare di sé.