L’Isola dei Famosi quest’anno sta dando molte soddisfazioni, soprattutto per le telespettatrici.

Tra i giovani naufraghi più gettonati ci son Jeremias Rodriguez, Roger Balduino, ma anche il piccolo figlio di Carmen di Pietro ha riscosso molto successo.

In particolare, Clarissa Selassié ospite da Ignazio Moser e Valentina Barbieri ha confessato di tifar proprio dalla coppia formata da mamma e figlio:

A quel punto ha cercato di spronare Clarissa a dire altro stuzzicandola: “Sai che sta spopolando tra le ragazze. Quindi se ti piace potremmo mandargli un messaggio tuo di incitamento. Così magari quando esce potreste vedervi e magari nasce qualcosa. Sai noi cerchiamo di fare i Cupido. Guarda come sei arrossita. Appena esce organizzo io l’incontro tranquilla.“

E Clarissa Selassié non si è fatta attendere:

Devo dichiararmi? Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Noo, ma come sono arrossita? Sei tremendo. Ci sono cascata. Già tifo per lui, più di questo. Mi sono appena dichiarata. Adoro.

Proprio in puntata, Vladimir ha chiesto a Alessandro com’è la sua donna ideale:

Come vorrei una fidanzata? Di carattere mi piacerebbe simile al mio, cioè molto sensibile e non troppo estroversa. Però vorrei un carattere forte, ma non come quello di mia madre. Esteticamente non ho canoni precisi. Forse preferisco le more, non importa se poco o troppo formosa è davvero uguale. Una via di mezzo diciamo.