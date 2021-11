Un parassita intestinale. Sarebbe questa la malattia che ha colpito Ignazio Moser e che lo ha spinto ad allontanarsi dai social per un po'

È passato circa un mese da quando l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e concorrente del GF Vip aveva annunciato ai suoi follower di Instagram di avere alcuni malesseri e di cover prendere necessariamente una pausa dai social. Oggi è stato proprio Ignazio Moser, rispondendo ad un utente, a spiegare cos’è che lo ha turbato e fatto star male.

Credit: ignaziomoser – Instagram

Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.

Con queste parole, Ignazio Moser aveva annunciato, circa un mese fa, di non stare bene. Si è preso del tempo per riprendersi e per capire cos’è che lo turbava e faceva star male.

Sebbene non sembrasse nulla di grave, i suoi seguaci sono rimasti con il fiato sospeso per un po’. Preoccupazione che è anche cresciuta quando, tornato su Instagram, il fidanzato di Cecilia Rodriguez si era mostrato con 10 kg in meno.

Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto ben anche se non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici..

Aveva scritto, aggiungendo che perdendo quei 10 kg era tornato quasi in forma per l’Isola dei Famosi.

Ignazio Moser e il parassita intestinale

Credit: ignaziomoser – Instagram

A circa 30 giorni da allora, Ignazio Moser ha finalmente spiegato con precisione cos’è che lo ha fatto stare così male. Un utente di Instagram gli ha chiesto come stava e se aveva superato quel maledetto problema fisico. La risposta del modello e sportivo è stata:

Direi proprio di sì. Non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale, ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima. Sicuramente la ricorderò come un’esperienza di me…

Credit: ignaziomoser – Instagram

In attesa di riprendersi del tutto, Ignazio si prepara alla nuova esperienza televisiva che lo aspetta nel 2022. Sarà infatti uno dei volti di Back To School, un nuovo format condotto da Nicola Savino, in cui i concorrenti dovranno tornare indietro nel tempo e sedersi di nuovo sui banchi di scuola.