Katia Ricciarelli è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP più discusse di questa edizione. La cantante lirica aveva iniziato il percorso con l’amore del pubblico, ma le cose sono cambiate dopo gli insulti omofobi e razzisti rivolti a Lucia Selassié.

Il pubblico era convinto che la donna fosse squalificata dopo tali affermazioni, ma così non è stato. Su Instagram la sorella Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino avevano annunciato una rivolta.

Tuttavia, Alfonso Signorini è semplicemente entrato nella casa rimproverando Katia e gli altri concorrenti ma senza prendere procedimenti. Clarissa Selassié però non molla e ha stampato tutti gli insulti pronunciati dalla cantante:

Secondo me Katia si è accorta benissimo di aver usato una brutta frase detta in un modo anche razzista. tutta la gente da casa lo ha notato. Lulù avrà sbagliato nei modi, ma non è la prima volta che Katia insulta le persone durante questo GF Vip. Infatti negli anni precedenti Katia non sarebbe potuta rimanere in gioco.

E poi ha continuato:

Non possiamo giudicare la persona soltanto in base alla carriera, poi il rispetto deve essere reciproco. Io ho qua tutte le offese che Katia ha detto da settembre e le ho tutte quante stampare. Sono prima di quella lite che ha avuto con Lulù. Mia sorella si è beccata tanti insulti. Posso anche leggerne un paio, anche se non sono adatti ad un programma. Quindi lasciamo stare la carriera, perché il rispetto va dato a prescindere. No vabbè che roba folle.

Cosa voglia farci con quei fogli non è chiaro, tuttavia è probabile che finiranno di mezzo gli avvocati. La Selassié ha anche spiegato come mai in studio non ha detto nulla: