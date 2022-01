In questi giorni nella casa del Grande Fratello VIP sono successe cose che vanno aldilà del gioco. Katia Ricciarelli, in particolare, si è mostrata molto arrogante e presuntuosa nei confronti di alcune altre concorrenti. Si tratterebbe di Lulù Selassié.

Le frasi pronunciate contro la ragazza sono state considerate razziste da molti e hanno urtato la sensibilità di tutta Italia. In una diretta Instagram sono intervenute anche Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino.

Prima della messa in onda della scorsa puntata Patrizia Pellegrino ha minacciato una vera e propria rivolta in studio e parlando con la sorella più piccole della Selassié ha spiegato:

Questi utenti ci consigliano di alzarci tutti in piedi e di andare al centro del palco, bloccando Alfonso Signorini per dire qualcosa? Vogliono una cosa del genere, un tipo particolare di sciopero. E facciamolo, non è mica una cattiva idea. […] Devono fare qualcosa e penso che lo faranno. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta. Cioè avere la forza di alzarci e di andare al centro e dire qualcosa ad Alfonso, se non lo farà lui. Io lo posso fare, perché sono un’attrice e quando voglio, quando credo che sia il momento giusto di dire qualcosa lo faccio. Penso anche che pure tu sei arrabbiata al punto giusto per agire. Te peggio di me sei, quindi facciamolo. Sono pronta a farlo è l’ora giusta.

Clarissa invece ha rivelato che avrebbe lasciato la diretta se Katia non fosse stata squalificata: “Quello che è successo è schifoso. Comunque i follower vogliono un tipo di sciopero da parte nostra. Io già dico a tutti che se non verranno presi provvedimenti adatti per le frasi della Ricciarelli io abbandonerò lo studio e non farò più parte dello studio, mai, non andrò mai più in studio“.

Per il momento c’è stata solo una grande sgridata di Alfonso Signorini verso i concorrenti, ma nessun provvedimento disciplinare. Patrizia e Clarissa si dissociano dalla produzione ancora una volta?