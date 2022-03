La principessa Clarissa Selassié è eliminata dal GF VIP ormai da diversi mesi. L’ex gieffina però non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle sorelle rimaste in gara. Si accendono nuovamente i riflettori su Clarissa per via di alcune polemiche nate pochi giorni fa.

Una discussione l’ha avuta come protagonista e ha suscitato una reazione inaspettata. La ragazza non ha mai fatto mistero della sua antipatia per la cantante lirica Katia Ricciarelli. Quest’ultima, anche lei eliminata da poco dal reality, nel corso delle ultime puntate ha riservato per Lulù e Jessica delle dure parole che non sono andate giù a Clarissa.

La principessa si è duramente scagliata contro la Ricciarelli e i termini usati sono stati di gran lunga fuori misura. La Selassié è rimproverata da Alfonso Signorini, che ha definito decisamente fuori luogo l’atteggiamento della giovane ragazza. Ecco come sono andate le cose in studio.

Ma le polemiche si arrivano quando Katia viene a conoscenza di ciò che è stato detto alle spalle. Clarissa decide così di fare un passo indietro e scrive una lettera per scusarsi per i termini utilizzati, ma anche per i toni e le parole fuori luogo.

Viene attribuito l’errore alla giovane età e al fatto che la ragazza ancora non è in grado di gestire, con garbo, le sue reazioni. Le scuse sono affidate ad una lunga lettera sui social. Ma Katia non sembra essere convinta e rimane comunque della sua idea.

Clarissa Selassié dal canto suo, durante un’intervista a casa Chi, svela di essersi pentita e racconta: “Mi hanno chiesto di mettere giù un pensiero e ho mandato quella foto. L’ho scritto con il cuore perché mi è dispiaciuto”.

La principessa è prontamente ripresa per la gaffe fatta. Bisogna avere rispetto per le persone, soprattutto se più mature. Non bisogna mai oltrepassare il livello.