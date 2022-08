Claudia Cardinale non si trova in una casa di riposo: svelata la verità sull’attrice

In questi ultimi giorni Claudia Cardinale è tornata a far parlare di sé per uno scoop lanciato da ‘Dagospia’. Secondo il noto giornale, infatti, l’attrice sarebbe stata portata in una casa di riposo contro la sua volontà. La notizia ha catturato in poco tempo l’attenzione di tutti tanto che in questi giorni Claudia Cardinale ha deciso di rompere il silenzio per placare il polverone mediatico in cui è stata coinvolta.

Qualche giorno fa ‘Dagospia’ ha svelato che Claudia Cardinale sarebbe stata portata in una casa di riposo contro la sua volontà. A confessare al giornale il gossip pare sia stata un’amica dell’attrice. Dal momento che in seguito alla pubblicazione del gossip si è sollevato un vero e proprio polverone, la diva ha deciso di rompere il silenzio e svelare una volta per tutte la verità.

Claudia Cardinale è intervenuta affermando di trovarsi in campagna insieme ai suoi figli e di essere in perfetta salute. Queste sono state le sue parole:

Mi trovo in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei miei figli. Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti.

Dunque tutti i fan dell’attrice possono tirare un sospiro di sollievo e stare tranquilli. Dalle sue parole, infatti, pare che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Nonostante ciò, sono ancora alcuni interrogativi che restano ancora nelle teste dei fan.

Molti, infatti, si stanno chiedendo perché Claudia Cardinale sia scomparsa dai social. Sbirciando il suo profilo Instagram, infatti, l’ultimo post condiviso risale al 16 aprile. Da quel momento in poi il silenzio più totale.

A quanto pare il mistero sembra essere stato svelato. Nessuna casa di riposo per l’attrice che si trova in ottima salute e si sta godendo l’estate accanto alla sua famiglia, circondata dall’amore dei suoi figli e dei suoi nipoti.