La coppia di ex volti di Uomini e Donne formata da Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi ha svelato di essere in dolce attesa di una bimba

Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne nel 2019, hanno iniziato una storia d’amore che sembra poter durare per sempre. A coronare questa passione, ben presto arriverà anche un bebè. Stiamo parlando di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che tramite i loro profili social hanno svelato anche di che colore sarà il fiocco del loro bebè.

Credit: claudiadionigi – Instagram

A giugno scorso, la bellissima coppia aveva svelato ai tantissimi fan che continuano a seguirli anche dopo la fine della loro esperienza negli studi di Uomini e Donne che ben presto sarebbe arrivato un bimbo a coronare il loro grande amore.

Lo avevano fatto pubblicando sui loro profili social un bellissimo video. Un video bellissimo che li ritrae innamorati su una spiaggia e poi alcune immagini della prima ecografia.

A corredo del post avevano poi aggiunto una dolcissima lettera d’amore verso la creatura che presto avranno la gioia di abbracciare.

Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai😍 Il nostro fagiolino/a 💙💖

Claudia Dionigi aspetta una femminuccia

Credit: claudiadionigi – Instagram

La gravidanza di Claudia Dionigi prosegue a gonfie vele e tra pochissime settimane potrà finalmente coronare il suo sogno di diventare mamma.

In molti hanno gioito con lei e con il suo Lorenzo quando si è diffusa la notizia. E gli stessi non vedevano l’ora di scoprire qualcosa in più su questa prossima nascita.

Ora i fan e gli amici della coppia sono stati accontentati, perché ieri hanno svelato il colore del fiocco del loro bebè.

Credit: claudiadionigi – Instagram

Lo hanno fatto sempre sui social, dove hanno pubblicato un video registrato durante un originalissimo gender reveal party.

Invece che i soliti scatoloni o palloncini giganti, Lorenzo e Claudia hanno deciso di utilizzare un armadio.

Nella clip si vedono i due che spalancano le ante dell’armadio, dal quale escono una miriade di palloncini rosa e nel quale sono appesi tutti vestitini, sempre di colore rosa.