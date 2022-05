Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l’Olimpico per il gender reveal party: pioggia di critiche

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno affittato lo stadio Olimpico di Roma per il loro gender reveal party. Una moda che sta ormai spopolando negli ultimi due anni, nel mondo dello spettacolo e non solo.

Si tratta di una festa organizzata, in cui la futura mamma e il futuro papà rivelano a tutti il colore del fiocco del bebè che sta per nascere. Il noto calciatore della Lazio ha affittato lo stadio e ha calciato il tiro più importante della sua vita. Nello stesso momento in cui la palla è entrata in rete, sul grande schermo è apparsa la frase: “It’s a boy”. E subito è scesa una pioggia di coriandoli azzurri, giochi di colore e uno spettacolo pirotecnico. La scena è stata filmata dalla stessa influencer e futura mamma Chiara Nasti e poi pubblicata sul suo profilo ufficiale social.

Presenti all’Olimpico tutti gli amici e i familiari dei due innamorati, in attesa di scoprire la notizia. Presenti anche le mascotte di due neonati, un maschio e una femmina.

Uno spettacolo che però non è stato ben visto da numerosi seguaci dell’influencer e del calciatore, che li hanno criticati, definendo il gender reveal party una “cafonata imbarazzante”, un “degrado”, un “trash” di un moneto che sarebbe dovuto essere più intimo.

Frasi che Chiara Nasti non ha affatto gradito e che ha deciso di commentare sempre attraverso i suoi canali social.

Gender reveal party Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: lo sfogo della futura mamma

Attraverso le sue storie Instagram, Chiara Nasti ha voluto rispondere a tono a tutti coloro che hanno criticato e commentato negativamente la festa organizzata per rivelare il sesso del suo bambino. Ecco le parole della famosa influencer: