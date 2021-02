Claudia Galanti, avete mai visto la sua casa a Parigi? Nel centro della città, la showgirl vive in un lussuoso appartamento con dettagli di lusso dentro e fuori

Claudia Galanti, classe 1981 è originaria del Paraguay ma da diversi anni vive in Italia e di tanto in tanto anche in Francia. Nel 1998 ha debuttato come modella e poi è diventata un vero e proprio personaggio del mondo dello spettacolo. Ha partecipato all’Isola dei famosi e proprio grazie a questo reality ha aumentato la sua popolarità. In questo periodo molto particolare, di emergenza sanitaria, la showgirl ha vissuto in compagnia della sua famiglia all’interno della sua abitazione da sogno. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Claudia Galanti

Attualmente Claudia Galanti abita a Parigi insieme ai suoi figli Liam Elijah di 9 anni e Tal Harlow di 7 anni. La showgirl vive all’interno di un appartamento bellissimo a cinque stelle, sito proprio nel cuore della città di Parigi. Insieme ai suoi figli, Claudia ha vissuto questo periodo di crisi sanitaria insieme ai suoi figli.

L’abitazione si trova all’interno di un condominio, tuttavia è dotato di ogni tipo di comfort. Ci sono diverse stanze in questo appartamento, oltre che un terrazzo davvero molto spazioso, dove la showgirl ha sistemato dei divanetti e tavolini. Su questo terrazzo la showgirl ama rilassarsi e prendere il sole, ovviamente quando il tempo lo permette.

Claudia ha arredato la sua casa con uno stile leggermente retrò con dei dettagli animalier. Dalle foto che è possibile visualizzare sul suo profilo Instagram, si tratta di una casa davvero da sogno, con ampi e lussuosi locali sia interni che esterni. Divani in tessuto con sopra dei teli maculati, è questo ciò che si vede da alcuni scatti da lei stessa pubblicati.

Questa non è l’unica abitazione che possiede la modella. La Galanti ha infatti anche un appartamento a Milano e pare che anche in questo non manchi il gran lusso.

