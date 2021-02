Wanda Nara e Mauro Icardi, avete mai visto la loro casa a Parigi? Lusso, decorazioni di pregio, piscina interna e palestra nella villa dei sogni del calciatore del Psg

Wanda Nara e Mauro Icardi nell’estate 2020 si sono trasferiti a Parigi, dopo che il calciatore è passato al Paris Saint-Germain. La coppia si è trasferita nella capitale francese, insieme alla sua famiglia. Come è facile immaginare, la famiglia Icardi è andata a vivere in una villa davvero incantevole, sita proprio nella capitale francese. Wanda e Mauro hanno acquistato una lussuosissima villa, che pare faccia invidia al mondo intero. Soltanto pochi giorni fa, nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio, i ladri hanno fatto visita nella villa, rubando molti oggetti di valore, tra i quali orologi, gioielli e vestiti. E voi, avete mai visto la loro casa?

Le foto della casa di Wanda Nara e Mauro Icardi

La coppia felice vive insieme ai loro numerosi figli, all’interno di una villa davvero enorme e soprattutto lussuosissima. Questa si trova a Neuilly-sur-Seine, quartiere periferico alle porte di Parigi. La parola d’ordine da associare alla villa è “lusso“.

La casa è disposta su due piani, è dotata di ogni tipo di comfort. Ad impreziosire l’immobile tante decorazioni di pregio, colonne in marmo e pavimenti in legno molto preziosi. La sala, è abbastanza grande ed anche molto illuminata, ideale per i bambini che trascorrono li gran parte del tempo. In questa sala la famiglia si riunisce per pranzo e per cena ed anche in questa stanza, i bambini giocano e studiano.

La camera da letto è molto grande ed i colori predominanti sono sicuramente il bianco sporco, il grigio ed il tortora. Non può di certo mancare una cabina armadio dalle dimensioni davvero esagerate, dove Wanda custodisce innumerevoli capi d’abbigliamento, scarpe e borse.

I bagni sono tutti realizzati in marmo ed arredati secondo uno stile classico. All’ultimo piano c’è una palestra molto attrezzata, dove praticamente c’è di tutto e dove Wanda si allena per tenersi in forma. La villa di Wanda Nara e Mauro Icardi è dotata anche di una piscina interna, molto grande ed elegantissima.

