Claudia Motta, incidente a L’Isola Dei Famosi: portata via dai medici

Nel corso delle ultime ore, Claudia Motta si è resa protagonista di un piccolo incidente a L’Isola Dei Famosi. Alla luce di questo, la celebre naufraga è stata costretta ad abbandonare momentaneamente il gioco per sottoporsi ad accertamenti medici. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante la sua permanenza a Playa Tosta sia iniziata da qualche settimana, Claudia Motta è già diventata una delle protagoniste più amate e popolari de L’Isola Dei Famosi. Nel corso delle ultime ore. Miss mondo 2021 è stata vittima di un brutto episodio. Nel dettaglio, è caduta dagli scogli sollevando la paura e lo spavento di tutti i suoi compagni di avventura.

La caduta dagli scogli gli avrebbe causato qualche problema. Alla luce di questo, lei stessa è stata costretta ad abbandonare momentaneamente Playa Tosta insieme ad alcuni medici. Infatti, questi ultimi l’hanno invitato a salire sulla barca con il fine di sottoporsi ad alcune visite.

A rilasciare qualche dichiarazione in merito all’episodio ci ha pensato Pamela Camassa. Queste sono state le sue parole:

È scivolata sugli scogli, spero che vada tutto bene e che sia stato solo uno spavento. Spero torni presto tra noi.

Claudia Motta infortunata a L’Isola Dei Famosi dopo il caso di Nathaly Caldonazzo

Tuttavia non è la prima volta che un naufrago si renderebbe protagonista di un infortunio al programma condotto da Ilary Blasi. Infatti, qualche giorno fa, Nathaly Caldonazzo avrebbe avuto un malore improvviso. A diffondere tale indiscrezione è stato Giuseppe Porro il quale avrebbe pubblicato sui social il video che dimostrerebbe l’accaduto. Tuttavia il filmato in questione è stato rimosso successivamente e non si è mai più parlato dell’episodio in maniera approfondita.