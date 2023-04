Ilary Blasi festeggia i suoi 42 anni insieme a Bastian: la cena a lume di candela

Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Oggi 28 aprile 2023, la donna ha compiuto 42 anni ed ha festeggiato il suo compleanno insieme al suo nuovo fidanzato Bastian Muller. In occasione di questo evento speciale, la coppia si è concessa una cena a lume di candela. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oggi 28 aprile 2023, Ilary Blasi ha compiuto 42 anni. Per la conduttrice romana, si tratta del suo primo compleanno dopo la separazione con Francesco Totti. In ogni modo, adesso a festeggiare un giorno sì tanto speciale accanto a lei c’è stato Bastian Muller, il suo nuovo fidanzato.

Per festeggiare al meglio questo giorno speciale, la coppia si è concessa una romantica cena a lume di candela in un chiostro. A documentare il tutto ci ha pensato la diretta interessata attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Da quanto si osserva dalle immagini in questione, al centro della stanza appare un tavolo circondato da petali di rose e luci soffuse.

In occasione del suo compleanno, l’ex moglie di Francesco Totti ha deciso di indossare un look total black. Nel dettaglio, ha sfoggiato un abito nero il quale le ha messo in risalto il décolleté. Tuttavia, per quanto riguarda la torta di compleanno, sembra che la showgirl romana non abbia soffiato le candeline. Probabilmente, lo farà nel corso della festa in cui ci sarà anche il resto della sua famiglia, ovvero i figli Cristian, Chanel e Isabel, la sorella Melory e ovviamente Bastian Muller.

Ilary Blasi: la storia d’amore con Bastian Muller

Nonostante la separazione con Francesco Totti continui ad essere oggetto di chiacchiere sul web, sembra che Ilary Blasi abbia voltato pagina in modo definitivo. A dimostrarlo è stata l’ultima dedica fatta dall’imprenditore tedesco nei confronti della conduttrice romana. Con queste parole l’uomo le ha augurato buon compleanno: