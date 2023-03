Claudia Pandolfi, la dichiarazione inedita a Belve: “Sono stata con una donna”

Ieri, martedì 21 marzo andata in onda un’altra puntata di Belve. Nello studio di Francesca Fagnani Claudia Pandolfi si è lasciata andare a dichiarazioni inedite in merito alla sua vita privata e professionale. Scopriamo insieme che cosa dichiarato nel dettaglio.

Tra gli ospiti nell’ultima puntata di questa edizione di Belve andata in onda martedì 21 marzo su Raidue c’è stata Claudia Pandolfi. La celebre attrice ha aperto il suo cuore Francesca Fagnani lasciandosi andare ad alcune inedite confessioni in merito alla sua vita privata. Successivamente ha ripercorso anche le tappe della sua lunga carriera.

Nello studio di Belve, Claudia si è resa protagonista di una rivelazione inaspettata. Nonostante sia eterosessuale, ha affermato di essersi innamorata di una donna in precedenza e di essere stata incuriosita dall’universo femminile. Queste sono state le sue parole:

Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima.