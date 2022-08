Claudio Amendola e Francesca Neri in crisi? L’attore rompe il silenzio e svela tutta la verità

Da giorni ormai Claudio Amendola e Francesca Neri sono diventati i protagonisti principali del gossip. Secondo la cronaca rosa, infatti, la coppia sta vivendo un periodo di profonda crisi tanto da costringere l’attore a lasciare il tetto coniugale. Dal momento che le voci in circolazioni sono sempre più insistenti, Claudio Amendola ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità.

Non si ferma il gossip su Claudio Amendola e Francesca Neri che, secondo i ben informati, avrebbero messo fine alla loro storia d’amore durata ben 25 anni. In un’intervista rilasciata al giornale ‘DiPiù Tv’, l’attore di Nero a metà ha deciso di vuotare il sacco e svelare la verità.

Al noto giornale l’attore ha smentito tutte le voci in circolazione in questi giorni. Queste sono state le sue parole:

Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo.