Claudio Amendola e Francesca Neri, separazione in vista tra i due attori? L’indiscrezione

Stanno diventando sempre più insistenti i rumors secondo cui l’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri sia giunto al capolinea. Le voci di una separazione tra i due sembrano essere sempre più certe e, secondo qualcuno, pare che l’attore abbia già traslocato. Scopriamo insieme gli ulteriori dettagli di questa vicenda.

In queste ultime ore Claudio Amendola e Francesca Neri sono tornati ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Stanno alle ultime indiscrezioni, infatti, i due si starebbero lasciando dopo ben 25 anni d’amore. C’è da dire che i diretti interessati non hanno smentito né confermato il gossip in circolazione, anche se le voci di una presunta separazione stanno diventando sempre più insistenti.

Claudio Amendola e Francesca Neri: amore finito?

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati. Ricordiamo che i due si sono amati per ben 25 anni e il loro amore è stato coronato dalla nascita di un figlio, Rocco.

In una recente intervista l’attrice ha confessato che più volte la storia con il suo compagno ha vissuto momenti difficili a causa della sua malattia, la cistite interstiziale cronica. Queste sono state le parole dell’attrice:

Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui.

Non c’è pace per i fan della coppia che vogliono credere che le voci della separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri siano solamente un semplice gossip. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se la coppia si esporrà su questa vicenda che sta facendo trepidare i fan più fedeli.