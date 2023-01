Claudio Amendola, ecco cosa faceva prima di diventare attore

Claudio Amendola è uno degli attori più amati nel panorama cinematografico italiano. Nel corso della sua lunga carriera si è legato a personaggi di grande successo. Inutile nominare il ruolo di Giulio Cesaroni nella serie I Cesaroni che ha avuto uno straordinario successo. Le vicende della famiglia più famosa di Roma hanno tenuto incollati alla televisione milioni di italiani per diversi anni.

Fonte: web

Ma Claudio Amendola è un attore davvero versatile capace di passare da un ruolo comico, come appunto quello di Giulio Cesaroni, a ruoli più drammatici come quelli interpretati in diverse pellicole di successo. Sempre restando nel tema delle fiction, Claudio ha anche indossato le vesta di poliziotto nella serie Nero a metà. Tra non molto lo rivedremo all’opera in una nuova fiction dove cura anche al regia dal nome “Il patriarca” che andrà in onda su Canale 5. Racconterà le vicende di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera e della sua famiglia, tra affari, amori e criminalità. In attesa di rivederlo all’opera ripercorriamo la sua storia.

Claudio Amendola nasce a Roma il 16 febbraio 1963. Il suo debutto nel mondo della recitazione è avvenuto molto giovane: a 19 anni quando ha interpretato il pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie televisiva Storia d’amore e d’amicizia.

Da allora ne ha fatta di strada alternando sia ruoli comici che drammatici. Eppure prima di buttarsi completamente nel mondo del cinema, Claudio ah fatto i lavori più umili.

A quanto pare l’attore dopo aver conseguito il diploma di terza media ha interrotto gli studi per andare a lavorare come manovale e poi come commesso. Quindi una strada molto distante rispetto a quella che ha poi intrapreso. Anche lui come diversi colleghi attori hanno svolto i mestieri più umili prima di fare una passione, quella per la recitazione, un lavoro vero e proprio.

Ed oggi possiamo dire che Claudio Amendola è davvero uno degli attori più apprezzati in Italia.