Claudio Amendola e Francesca Neri si sono ufficialmente separati: lui in tribunale con lo stesso avvocato di Totti

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati. Dopo le smentite dei mesi scorsi, la coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio. Una separazione, ora ufficiale, arrivata in modo pacifico, senza scontri.

Un atteggiamento diverso rispetto all’altra famosa coppia alle prese con la separazione, ovvero Francesco Totti e Ilary Blasi. A raccontare i dettagli sulla separazione è stato il quotidiano Il Messaggero che ha svelato come l’attore e la conduttrice hanno raggiunto un accordo extragiudiziale e lo avrebbero depositato al Tribunale di Roma nelle scorse settimane.

Si resta in attesa solo dell’ufficialità da parte del giudice ma si può dire che Amendola e Neri non sono più marito e moglie. Una piccola curiosità, l’attore stimato tifoso giallorosso, ha scelto lo stesso avvocato di Francesco Totti, Antonio Conte.

Un accordo pacifico insomma, senza scontri, come quello che sta andando avanti a casa Totti con borse e rolex portati via, e l’ingente patrimonio da spartire. Anzi, sempre secondo Il Messaggero, Claudio avrebbe lasciato la casa già dallo scorso mese di luglio. Casa che dovrebbe restare all’ormai ex moglie che percepirà anche un assegno di mantenimento insieme al figlio Rocco, di 23 anni.

Eppure proprio in quel periodo Claudio Amendola continuava a smentire le voci di una crisi del suo matrimonio che durava da 25 anni.

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo” – disse in un’intervista. Forse Amendola ha voluto tutelare la privacy della sua famiglia in un momento comunque delicato.

Dagospia fu il primo giornale a mettere in giro la voce di una rottura tra Amendola e Neri. Anzi, secondo il blog diretto da Roberto D’Agostino, la loro relazione si era conclusa già da 3 mesi.