Francesco Totti restituisce le borse a Ilary Blasi ma i Rolex rimangono nelle mani della showgirl

Nonostante siano passati alcuni mesi dal clamoroso annuncio, sul web non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Di recente l’ex capitano della Roma ha deciso di restituire le borse alla nota showgirl sperando di tornare in possesso dei suoi Rolex. Tuttavia gli orologi restano ancora nelle mani della conduttrice. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

L’addio più clamoroso dell’estate 2022 continua ad arricchirsi sempre più di dettagli. Qualche mese fa, mentre Ilary Blasi stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Croazia, Francesco Totti aveva preso le sue borse griffate le quali si trovavano nella maxi villa all’Eur.

Secondo gli avvocati dell’ex calciatore, restituire le borse alla showgirl avrebbe potuto significare scongiurare la separazione giudiziale. Tuttavia, non è stato così. Infatti, pare che Ilary Blasi non voglia giungere a nessuna coinciliazione al di fuori del tribunale. Lo dimostra il fatto che i Rolex di Totti sono ancora in suo possesso.

Nonostante la restituzione delle borse da parte di Totti alla sua ex moglie, quest’ultima non ha nessuna intenzione di riportare indietro i Rolex. La celebre conduttrice aveva preso gli orologi insieme a suo padre Roberto dalla cassetta di sicurezza della banca un mese prima dall’annuncio della separazione. In ogni modo, si è trattato di un gesto di vendetta dopo aver scoperto la relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi.

Dunque, Francesco Totti ha restituito le borse griffate alla sua ex moglie sperando di riavere indietro i suoi orologi. Un gesto che è stato inutile considerando che Ilary Blasi è irremovibile su questo punto. Alla luce di questo, l’ex capitano della Roma dovrà presentarsi in tribunale in una nuova udienza per discutere di tale questione.