Claudio Amendola ha un nuovo amore: ecco chi è Giorgia

Claudio Amendola avrebbe un nuovo amore. Questo è quanto sembrerebbe da alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che mostrano l’attore, recentemente in tv con la fiction Il Patriarca, insieme ad una misteriosa donna.

Le foto sono state scattate all’esterno di un ristorante della capitale, i due parlano e sorridono. È la loro prima uscita allo scoperto ma indizi dicono che i due condividerebbero lo stesso appartamento già da fine dello scorso anno.

Fonte: Diva e Donna

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati lo scorso mese di ottobre dopo 12 anni di matrimonio. L’annuncio fu dato da loro stessi. La coppia ha anche un figlio di nome Rocco. Il loro matrimonio sembrava solido e l’ufficialità della rottura è arrivata dopo numerose indiscrezioni che parlavano di una crisi.

“Con Francesca ho scritto il libro più bello della mia vita” – dirà lui a Verissimo. La rottura è arrivata per motivi impossibili da superare. Claudio ha raccontato di esser stato molto vicino alla moglie quando ha avuto problemi di salute dando appunto l’idea di una coppia solida, ma probabilmente così non era.

La nuova fiamma misteriosa si chiamerebbe Giorgia. Di lei si sa pochissimo, solo che lavora nel mondo dello spettacolo come costumista e che ha 15 anni in meno di Claudio, quindi sui 45 anni.

Non è chiaro da quando sono insieme i due ma voci parlano di un avvicinamento già ad ottobre quando Claudio ha ufficializzato la separazione dalla moglie.

Cancellata la seconda stagione de Il Patriarca

Intanto Claudio Amendola deve intascare la decisione di Mediaset di cancellare la seconda stagione de Il Patriarca. La conferma è arrivata da uno degli attori del cast, Raniero Monaco Lapio, che non ha dato ulteriori spiegazioni.

Forse l’azienda immaginava un risultato diverso in termini di share e da qui la decisione di non mandare in onda la seconda stagione. Una brutta notizia per i fan della fiction visto che la prima stagione si è conclusa con tanti punti interrogativi che probabilmente non verranno mai risolti.