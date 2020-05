Vanessa Incontrada non partecipa ad Amici Speciali: il motivo Vanessa Incontrada racconta il perché della sua esclusione ad Amici Speciali, di Maria De Filippi, non farà più parte della giuria del programma Mediaset

Vanessa Incontrada sarà la grande assente tra i membri della giuria del programma Amici Speciali di Maria De Filippi. Riguardo alla sua esclusione dal programma, si sono generate numerose polemiche e critiche dato che l’attrice catalana aveva confermato in più occasioni la sua presenza.

Cosa è successo? Come mai Vanessa Incontrada non parteciperà nella grande giuria di Amici Speciali assieme a Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello? La bella attrice di fiction ed ex conduttrice di Zelig assieme a Claudio Bisio aveva scritto e pubblicato un post dove affermava: “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate” .

Vanessa Incontrada aveva confermato la sua presenza ad Amici Speciali anche durante una diretta social con il cantante Nek. Il motivo vero per cui l’attrice spagnola ha dovuto declinare la partecipazione al programma di Maria De Filippi, riguarda il lavoro. Conseguentemente non c’è stata una esclusione nei suoi confronti ad Amici Speciali, ma è stata lei a scegliere di dedicarsi ad altri impegni lavorativi come quello del suo negozio di abbigliamento, Besitos.

Come per tutti i proprietari di un negozio, anche Vanessa Incontrada ha dovuto chiudere il suo punto vendita dall’8 marzo scorso ed ha finalmente potuto riaprire con le dovute cautele e rispetto delle norme il 18 maggio. Questa data ha dichiarato Vanessa Incontrada, è la data della ripartenza di tutto, una data che non si potrà mai scordare. Il suo Besitos si trova in Toscana, precisamente a Follonica, città dove vive.

Oltre al suo ritorno nel retail, Vanessa Incontrada ha detto no ad Amici Speciali anche per tornare alla conduzione in streaming di Zelig a fini benefici. Lo scopo è quello di riuscire a raccogliere più fondi possibili in modo da aiutare gli artisti e i personaggi dello spettacolo penalizzati dall’emergenza. Il programma sarà visibile il 30 maggio alle ore 18.00 con la meravigliosa coppia Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.