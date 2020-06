Claudio Lippi: “Spero che la Rai ci rifletta bene” Claudio Lippi invita la Rai ad una attenta riflessione prima di chiudere La Prova del Cuoco

Finalmente torniamo a sentir parlare di Claudio Lippi. Il personaggio iconico della TV italiana ha parlato del suo percorso professionale in un’intervista a Tvblog. Il presentatore è partito raccontando i suoi progetti in corso e quelli futuri, ma non sono mancati salti nel passato e invita la redazione RAI a riflettere sulla messa in onda de ‘La Prova del Cuoco’.

Lippi ricorda con tenerezza e malinconia i tempi di Mai dire Gol. Per quanto riguarda la sua situazione attuale il personaggio storico della TV italiana è convinto che il piccolo schermo abbia fallito, negli ultimi tempi, nel proposito di intrattenere il pubblico con spensieratezza.

Ma soprattutto Lippi spera ardentemente che la RAI non dia davvero intenzionata a chiudere i battenti per La Prova del Cuoco. Il noto programma culinario infatti era rientrato tra quelle trasmissioni che avevano subito lo stop a causa dell’emergenza sanitaria. Sarebbe stato impossibile, spiega Lippi, rispettare le norme sanitarie con un format con quello tipico de La Prova del Cuoco.

La cosa che rende il presentatore dubbioso è il fatto che la redazione abbia deciso di non trasmettere nemmeno le repliche del programma, facendolo inevitabilmente cadere nell’oblio. Tutto questo lascerebbe presagire l’imminente chiusura definitiva del programma culinario storico della TV nazionale. Lippi assicura di non avere nessuna formazione certa o nemmeno un pettegolezzo, ma solo dei brutti presagi.

Nonostante questo il conduttore assicura di aver passato dei meravigliosi momenti sia con la nuova conduttrice Elisa Isoardi sia con il volto storico della trasmissione, Antonella Clerici. Poi Lippi manda un appello direttamente alla RAI, invitando ad una profonda riflessione prima di porre fine a un programma che viene trasmesso da ormai 20 anni.

Speriamo che la TV nazionale accolga questi consigli. Il lock-down ha portato con sé anche delle notizie positive per lo storico presentatore, che finalmente si è avvicinato al mondo dei social network. Infatti Lippi ha lanciato su varie piattaforme un format innovativo battezzato Tuby Tv.