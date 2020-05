Antonella Clerici commenta la foto di Benedetta Rossi: fan in delirio Cosa bolle in pentola tra Antonella Clerici e Benedetta Rossi? Forse nulla, ma i fan sono in delirio: la conduttrice ha commentato una foto della food-blogger

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici ha sorpreso i fan con un gesto inaspettato nei confronti della nota food-blogger marchigiana Benedetta Rossi: è bastato un commento per far andare in subbuglio i fan e sperare in una collaborazione tra le due.

Il commento della conduttrice è stato in realtà lasciato sotto una foto del cane di Benedetta Rossi, il famoso Nuvola. L’animale in questo periodo sta infatti avendo dei problemi dovuti anche alla sua età avanzata.

La blogger però ci tiene a tenere aggiornati i fan sulle condizioni di salute del suo amato cane, e nell’ultima foto Antonella Clerici si è limitata ad esprimere la propria vicinanza scrivendo un messaggio simbolico: “Nuvola❤️”.

Il commento non lascia sicuramente presagire qualche collaborazione tra le due donne, ma i fan sono rimasti molto sorpresi perché nessuno si aspettava che le due si seguissero su Instagram e tantomeno che si conoscessero: certo un programma o un progetto insieme sarebbe proprio un bel colpo per gli amanti della cucina.

Come sta Nuvola

Proprio oggi Benedetta Rossi ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Nuvola. Il cane ha infatti iniziato a prendere dimestichezza con il carrellino che lo aiuta a deambulare, nella giornata odierna è riuscito anche a farsi diverse passeggiate intorno casa.

La food-blogger è ormai diventata un idolo per tutti, non solo per le amanti della cucina, non si limita più infatti a condividere scatti culinari ma ci aggiorna giorno per giorno sulla sua vita. Spesso nel suo meraviglioso agriturismo e nei suoi video è presente anche il simpatico Marco Gentili, il marito che la aiuto in tutto e per tutto: dalla cucina, alle riprese al montaggio dei video!