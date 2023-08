Dopo alcuni attimi di ansia, i tantissimi tifosi e fan di Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. L’ex campione aveva pubblicato delle foto che lo ritraevano al San Raffaele di Milano, in cui si era recato per dei controlli a seguito di forti giramenti di testa. Allarme rientrato, ha tranquillizzato il bianconero.

Credit: marchisiocla8 – Instagram

Gli oltre 5 milioni di follower che seguono e sostengono Marchisio su Instagram, nella giornata di ieri hanno visto il loro beniamino pubblicare delle insolite foto sul proprio account.

Le suddette foto erano state scattate tra i corridoio dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex centrocampista si è recato nei giorni scorsi per dei controlli.

Come spiegato da lui stesso, il ricovero era dovuto a dei controlli ai quali si è sottoposto dopo che nei mesi scorsi aveva accusato degli strani e forti giramenti di testa. Per fortuna, l’allarme è rientrato immediatamente.

Tuttavia, l’ex campione ha voluto lanciare un messaggio a tutti sottolineando l’importanza della prevenzione.

Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno. Ad Aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli. Tutto a posto, si torna a casa ❤️ Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute.

Claudio Marchisio, leggenda della Juve

Credit: marchisiocla8 – Instagram

Nato a Torino il 19 gennaio del 1986, la sua vita è sempre stato il calcio e grazie al suo talento innato è riuscito, partendo dalla scuola calcio, a diventare una vera e propria bandiera della Juventus.

Con la prima squadra dei bianconeri ha giocato dalla stagione 2006-2007, anno della serie B, fino al 2018, salvo una piccola parentesi in prestito all’Empoli.

Credit: marchisiocla8 – Instagram

In quasi 300 partite ha segnato 33 reti ufficiali ed ha contribuito alla vittoria di un campionato di serie B, 7 campionati di serie A, 4 coppe Italia e 3 supercoppe italiane. Nel 2015 e nel 2017 ha sfiorato per due volte l’impresa di vincere la Champions League.

Inoltre, ha vestito la maglia azzurra della nazionale maggiore per 55 volte.

Dopo il ritiro ha aperto un ristorante in centro a Torino e si è dedicato all’altra sua passione, quella dei vini. È felicemente sposato con Roberta e con lei ha avuto due figli nel 2009 e nel 2012.