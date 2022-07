Claudio Sona scartato da tutti i reality si sfoga: “Sono diverso”

Claudio Sona lo abbiamo conosciuto sul trono di Uomini e Donne. Nel corso degli anni ha raggiunto una certa popolarità anche se lui stesso non ha mai negato di aver voluto partecipare a qualche reality show.

Ha provato ad entrare nel cast del Grande Fratello Vip o dell’Isola dei Famosi ma per motivi vari non è stato mai chiamato.

In una recente intervista rilasciata a PipolTv ha svelato qualche perplessità sul perché non sia stato mai scelto.

Fonte: web

“Tutti mi vogliono ma nessuno mi sceglie. Voglio la verità!” – ha risposto alla domanda sul perché non partecipa a nessun reality.

Ha raccontato di aver fatto un provino 4 anni fa per l’Isola dei Famosi e l’anno dopo per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma in entrambe le occasioni è andata male. “Ogni volta che ci provo finisce male, ho raccolto solo aria”.

L’ex tronista si è fatto un’idea sul perché probabilmente non venga scelto. “Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura ‘tremendo’. Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta” – ha detto.

Poi però ha fatto una dichiarazione che potrebbe lasciare non pochi strascichi. “Non voglio provocare nessun tipo di reazione – premette – ma c’è da dire che sono un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in televisione. Sono molto ‘sulle mie’. Certo, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere”.

Infatti è poco presente nei salotti mondani dei personaggi del mondo dello spettacolo. “Con qualche ‘vip’ faccio delle uscite, delle bevute in giro per Milano o qualche passeggiata. Ma posso dire che questo mondo non mi ha lasciato grandi amicizie che resteranno” – ha confessato.