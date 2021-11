Clio Zammatteo, conosciuta al grande pubblico del web come Clio MakeUp presto tornerà di nuovo sul grande schermo. Con un nuovo programma su Real Time la beauty expert coinvolgerà anche il pubblico televisivo.

Ormai, la donna è un’imprenditrice di fama e successo, anche se lei stessa non riesce a definirsi con un solo termine. L’influenza dei canali su cui esercita, ormai, la rende multitasking.

Intervistata da Francesco Canino per il Fatto Quotidiano ha risposto alla domanda che tutti sognavano di farle: WPensa che il fatto di essere considerata da molti solo in quanto beauty influencer sminuisca il suo lavoro di imprenditrice da 10 milioni di euro di fatturato l’anno?“

“ una domanda che mi sono fatta spesso. Fino all’anno scorso forse non gli veniva dato giusto peso. Le cose poi sono cambiate. Comunicare in maniera leggera e spensierata non significa che come azienda non abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Anzi. I numeri in crescita sono una dimostrazione tangibile del lavoro mio e del mio team.

Con i guadagni della sua azienda, la donna non ha bisogno di accettare altri lavori. Non la vediamo quasi mai in tv, ma c’è un motivo. A Clio MakeUp sono stati offerti anche diversi reality:

Quante proposte lavorative mi arrivano al giorno? Non le conto ma è diventato un numero importante. A molte collaborazioni dicono no: non mi interessano i progetti in cui non credo o dei quali non riesco a sposare la filosofia. Esserci a tutti i costi, non m’interessa. Mi hanno chiesto anche di partecipare a dei reality, ma ho sempre detto no, non è il mio mondo. I reality non li farei.

Insomma quel che è certo è che non la vedremo né in Honduras né nella casa di Cinecittà!