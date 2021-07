ClioMakeUp pubblica una nuova foto in barca con la sua primogenita: tantissimi i commenti per il dettaglio apprezzato

Da sempre è una paladina di body positivity, ClioMakeUp è amata da tantissime persone proprio per il suo essere vera, per il suo mostrarsi senza filtri e con tutti i suoi meravigliosi difetti.

Mamma di due bambine, la famosa truccatrice ha recentemente pubblicato una foto in costume e come sempre, nessun fotoritocco.

Le donne la amano e la ammirano per il suo coraggio, per la sua autostima e soprattutto per la sua noncuranza del giudizio altrui e dei perfidi commenti degli haters.

Clio Zammatteo ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 3 milioni di persone, mentre si trova in barca con la piccola Grace, la sua primogenita. Impossibile non notare una lieve buccia d’arancia sulle sue gambe, che la make up artist ha scelto di non ritoccare come avrebbe fatto ogni altra influencer. Sappiamo molto bene di quanta poca realtà ci sia dietro i filtri di Instagram o delle più note app per modificare foto.

ClioMakeUp e i ringraziamenti dei Follower

ClioMakeUp si stava godendo una bellissima giornata con la sua bambina ed ha voluto immortalare per sempre quel ricordo, così com’era in tutta la sua autenticità.

Non si è preoccupata di nascondere la cellulite prima di rendere lo scatto pubblico. È lei, è vera, è una bellissima mamma di due bambine, che è ingrassata e dimagrita e che ha sulla pelle i segni più belli.

Numerosi i commenti positivi che sono apparsi sotto il post:

Una di noi, più bellezza, meno filtri…

Bellissime e semplici, come noi persone “naturali”. Finalmente!

Finalmente una donna che si mostra così com’è. Grande Clio, per questo ti seguo e ti apprezzo da anni!

Clio sei un grande esempio, – filtri + verità e spontaneità.