Morta influencer di soli 23 anni: Odalis Santos Mena si era recata in una clinica per sottoporsi ad un intervento per ridurre la sudorazione ascellare

Odalis Santos Mena, influencer di 23 anni, è morta dopo un trattamento per ridurre la sudorazione ascellare. Era molto seguita sui social, dopo essersi fatta strada nel campo del fitness.

Aveva deciso di curare il suo problema di sudorazione eccessiva e si è recata alla clinica SkinPiel, che si trova con precisione a Guadalajara, in Messico. Il MiraDry o MiraSmooth è un trattamento che attraverso l’energia termica, elimina le ghiandole sudoripare. Una soluzione a lungo termine che le cliniche assicurano con sole due sedute. Ma per Odalis Santos Mena le cose non sono andate proprio come previsto.

La giovane influencer 23enne è morta all’inizio del trattamento, a seguito di un arresto cardiaco. Secondo le prime indagini e le notizie riportate, sembrerebbe che sia stata anestetizzata da una dipendente della clinica che non era anestesista. Pochi minuti dopo, il cuore di Osalis ha cessato di battere per sempre.

Tutti i dipendenti presenti quel giorno all’interno della struttura, hanno fatto il possibile per rianimare la 23enne, senza purtroppo riuscirci.

Morte Odalis Santos Mena: aperta un’inchiesta

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Odalis Santos Mena, avvenuta lo scorso 7 luglio 2021. Dai primi rapporti, sembrerebbe che la causa della morte sia collegata all’anestesia accostata ad altre sostanze anabolizzanti come la creatina o l’oxandrolone, che l’influencer avrebbe assunto prima del trattamento e che non avrebbe fatto presente ai dipendenti della clinica.

Odalis Santos Mena era seguita su Instagram da oltre 149 mila follower. Ogni giorno postava numerosi scatti con i quali mostrava il suo fisico tonico e dava consigli di nutrizione.

Nel 2019 aveva vinto il titolo di Campeona Wellness di Miss y Mr. Hercules, mentre quest’anno aveva vinto il concorso Wellness Fitness Juvenil.

La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo in pochissime ore e sui social sono apparsi migliaia di messaggi di cordoglio.