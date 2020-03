Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: le rivelazioni della ex concorrente del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ex concorrente del Grande Fratello Vip, sembra proprio fare sul serio con il bel Paolo Ciavarro, ed attende la fine del programma per rivederlo

La bella siciliana ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia sembra avere intenzioni molto serie con il romano Paolo Ciavarro e si lascia andare a rivelazioni sul loro rapporto.

Clizia Incorvaia ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra provare sentimenti forti per il figlio di Massimo Ciavarro, Paolo Ciavarro nonostante la situazione li veda distanti. Paolo Ciavarro infatti si trova ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip mentre la bella siciliana si trova a casa sua a Siracusa in quarantena. Clizia Incorvaia continua a stare vicino al suo amato anche tramite post su Instragram.

Clizia Incorvaia ha deciso di fare un gesto indubbiamente forte per evidenziare la serietà dei sentimenti che prova nei confronti del romano Paolo Ciavarro. Ha scelto di farsi un tatuaggio in suo onore. Non si tratta di un banale tatuaggio fatto in velocità come quello mostrato sui social alcuni giorni addietro ma un simbolo che rappresenta l’amore nato tra lei e Paolo Ciavarro all’iterno della casa del Grande Fratello Vip.

“Tra me e Paolo è nato un sentimento importante, vero. Sono costantemente spirtualmente connessa con lui. Mi ha rubato il cuore. Tatuerò il suo nome sulla mia pelle” queste sono le rivelazioni della 39enne Clizia Incorvaia ex concorrente del Grande Fratello Vip. La lontananza quindi non rappresenta un ostacolo alla potenza del fuoco d’amore che continua ad ardere ancora più intensamente in attesa dell’uscita di Paolo Ciavarro dalla casa del Grande Fratello Vip.

Come molti altri programmi dell’emittente Mediaset, anche il Grande Fratello Vip ha anticipato l’ultima puntata che infatti andrà in onda l’8 aprile. Paolo Ciavarro però potrebbe uscire anche prima, magari nel corso della semifinale dato che si trova in nomination. La coppia nata all’interno del reality show più spiato di Italia ha già festeggiato a distanza il primo mese d’amore insieme.