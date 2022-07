Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto sposi: tutti i dettagli sul matrimonio e sul battesimo del loro figlio

Senza ombra di dubbio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più amate all’interno del mondo dello spettacolo. Dopo essersi innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due non si sono più lasciati. Il loro amore procede a gonfie vele ed è stato coronato dalla nascita di un bellissimo bimbo, il piccolo Gabriele.

Dopo la convivenza e la nascita di Gabriele ci sono ulteriori novità in casa Ciavarro-Incorvaia. Sulle loro pagine social, infatti, la coppia ha annunciato la volontà di voler convolare a nozze, evento che si svolgerà lo stesso giorno del battesimo del loro figlio.

Nonostante ciò, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non hanno svelato ulteriori dettagli. Stando però alle indiscrezioni circolanti in rete, pare che i due potrebbero sposarsi e battezzare il loro figlio a Lampedusa entro la fine di settembre. Ovviamente il gossip non è stato confermato né smentito dai diretti interessati.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro più innamorati e felici che mai: il matrimonio e il battesimo di Gabriele

Per chi non lo ricordasse, Paolo Ciavarro ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata prima della nascita del loro piccolo. Nonostante sia passato del tempo, i due hanno svelato di aver deciso di aspettare l’arrivo di Gabriele per celebrare le nozze.

In questi giorni la coppia ha annunciato sulle pagine social l’arrivo delle presunte nozze che verrà celebrato insieme al battesimo del loro piccolo gioiello. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Clizia e Paolo riveleranno ulteriori dettagli riguardo questi eventi importanti.

Ricordiamo che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Oggi i due sono più innamorati e felici che mai e il loro grande amore è stato coronato dalla nascita del piccolo Gabriele, la grande gioia di mamma e papà.