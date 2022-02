Un tenero scatto di famiglia per annunciare al mondo la nascita del piccolo Gabriele: tutta la felicità di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Il giorno che per nove mesi, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno tanto atteso, alla fine è arrivato. Ieri, sabato 19 febbraio, sarà una data che la coppia vip non dimenticherà mai, perché è venuto al mondo il loro primo figlio, il piccolo Gabriele. Per annunciarlo al mondo la show girl ha pubblicato un tenero scatto di famiglia a pochissimi minuti dal parto.

Credit: cliziaincorvaia – Instagram

Un amore, quello tra Clizia e Paolo, che è stato travolgente fin dall’inizio. Due anni fa entrambi erano entrati nella casa del Grande Fratello Vip, probabilmente non immaginando che stesse per arrivare una svolta così decisiva nelle loro vite.

Si sono conosciuti all’interno della casa e si sono innamorati, per non lasciarsi più. Due anni pieni di emozioni, i loro, culminati circa nove mesi fa con la scoperta più dolce che possa capitare ad una giovane coppia innamorata, quella di aspettare un bambino.

Per Paolo Ciavarro era la prima volta. Mentre Clizia è già mamma di Nina, la sua prima figlia, nata dalla precedente relazione che la show girl ha avuto in passato con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni.

Questi ultimi nove mesi sono stati corredati anche da momenti di ansia e paura. Perché infatti Clizia ha dovuto affrontare e sconfiggere anche il Coronavirus.

Lo scorso 8 febbraio Clizia e Paolo hanno festeggiato il loro secondo anniversario insieme. E per l’occasione hanno voluto annunciare quale sarebbe stato il nome del bebè in arrivo.

Tutta la felicità di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Credit: cliziaincorvaia – Instagram

Ieri, sabato 19 febbraio 2022, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Il piccolo Gabriele è venuto al mondo per la gioia di mamma e papà. Una gioia che è davvero impossibile non notare del tenero scatto di famiglia pubblicato sui social da entrambi i neo genitori.

Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro💙 19/2/2022.

Credit: cliziaincorvaia – Instagram

Poche parole quelle scritte dalla coppia, che evidentemente nella frenesia di quelle ore ha preferito pensare a godersi ogni momento insieme, piuttosto che preoccuparsi di scrivere particolari pensieri sui social.

Comunque, in pochissimo tempo il post pubblicato ha ricevuto centinaia di migliaia di like e decine e decine di commenti. Tutti hanno voluto congratularsi con Clizia e Paolo per il lieto evento.