Clizia Incorvaia si scaglia contro i suoi follower dopo le critiche ricevute in merito allo svezzamento di suo figlio Gabriele

Clizia Incorvaia furiosa contro i suoi fan dopo il video che vede protagonista suo figlio Gabriele. La ex gieffina all’interno del proprio profilo Instagram ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono un momento davvero importante.

Stiamo parlando dello svezzamento del piccolo Gabriele che, nei giorni scorsi ha per la prima volta mangiato della frutta. Nel mese di aprile, Clizia e il suo compagno Paolo Ciavarro avevano confidato ai loro fan di non poter più allattare il loro bambino, iniziando quindi il classico e impegnativo svezzamento.

Un gesto che molti fan non hanno affatto apprezzato tanto da attaccare Clizia in modo duro e pungente. Quest’ultimi infatti, stando a quanto ha commentato l’ex gieffina, le avrebbero dato centinaia di consigli dimostrandosi dei ‘pediatri improvvisati’.

Clizia Incorvaia furiosa contro i fan

L’influencer esasperata dalle continue critiche, dalle offese e dai consigli non richiesti ha deciso di eliminare il video che mostrava la prima pappa di Gabriele. L’Incorvaia non si sarebbe mai aspettata che un suo gesto così semplice avrebbe scatenato la rabbia di migliaia di utenti social.

“Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza. E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento non a tuttologi vari ed eventuali” spiega Clizia all’interno delle sue storie Instagram.

La ex gieffina prosegue affermando: “A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano. Adesso abbiamo provato la frutta e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra che segue in maniera eccelsa Gabriele”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono mostra molto arrabbiati ma in particolar modo delusi del comportamento dei loro fan. Molti di questi infatti, hanno più volte sottolineato come entrambi continuino a fare la ‘bella vita’ piuttosto che prendersi cura del figlio. Affermazione fin da subito smentita da parte della stessa influencer.