La famosa influencer Clizia Incorvaia si è sfogata in sostegno di tutte le neo-mamme, ma non sono mancati i commenti degli haters

Clizia Incorvaia è da poco diventata mamma e come ogni donna che si ritrova a vivere questa nuova esperienza della vita, ha raccontato quello che sta attraversando e ha voluto lasciare un messaggio di sostegno per tutte le neo mamme.

L’influencer ha rivelato alle sue numerosissime seguaci, che non potrà allattare il suo Gabriele, poiché non ha più il latte. È una cosa che succede a tantissime mamme e che spesso rappresenta un motivo di sconforto e tristezza.

Ho allattato finché ho avuto il latte. Devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo, dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte, sei esausta e non ti reggi in piedi (per esempio chi lavora o ha un altro figlio e non può recuperare le ore perse) non è facile.

Clizia Incorvaia ha confessato che la sua mente si è arresa ancor prima del suo corpo e tantissime neo mamme si sono riviste nelle sue parole.

Scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta. No ragazze, non è così, voi darete una migliore visione del vostro essere mamma solo se sarete serene e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamma dovete essere. Voi sapete come essere le migliori mamme.

Dopo le sue parole, non sono di certo mancati gli attacchi degli haters. Qualcuno ha pubblicato commenti nei confronti dell’influencer, accusandola di volere figli e fare poi la bella vita.

La reazione di Clizia Incorvaia

Dopo aver letto i commenti, Clizia ha pubblicato un ulteriore post nelle sue storie Instagram.