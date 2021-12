Tanta paura e tanta preoccupazione tra i fan di Clizia Incorvaia, incinta e forse positiva alla Covid-19. Dopo la notizia della positività della figlia primogenita, la showgirl italiana, in attesa del secondo figlio da Paolo Ciavarro, confessa di sentirsi male. E le sue condizioni di salute si aggravano di ora in ora. Non avrebbe nemmeno la forza di parlare.

La 41enne parla ai follower raccontando la terribile situazione che la sua famiglia sta attraversando. Nei giorni scorsi la figlia Nina di 6 anni è risultata positiva al nuovo coronavirus. E forse anche la mamma è stata contagiata, visto che la donna si sente male.

Ad aggravare la situazione è il fatto che Clizia Incorvaia è incinta del suo secondo figlio. L’influencer è fidanzata con Paolo Ciavarro ed è in piena gravidanza. Non è riuscita a completare il ciclo vaccinale, visto che a giugno è rimasta in dolce attesa e ha preferito aspettare.

Non ho la forza di parlare. Sono molto stanca e ho dolori ovunque. Credo di aver contratto il covid anche io.

Queste le parole della donna in dolce attesa, che sottolinea che per lei si tratta di un periodo difficile,

un momento di solitudine, dubbi, perplessità, incognite.

La 41enne ringrazia tutti coloro che la seguono via social, perché le stanno accanto. Ma viste le sue condizioni di salute, ha preferito prendersi una pausa dal mondo virtuale per curarsi e cercare di stare meglio.

Clizia Incorvaia incinta e forse positiva, oggi il tampone molecolare

Nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre 2021, l’influencer si sottoporrà a tampone molecolare e forse nella giornata di domani si avranno i risultati. Il fidanzato Paolo, sempre accanto, sembrerebbe essere l’unico negativo in famiglia.

Clizia aveva paura di contrarre il coronavirus in gravidanza. E per questo aveva rinunciato alla vita sociale e a incontrare parenti e amici, ma non è bastato per tenere fuori di casa questo virus.