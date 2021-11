Durante una diretta è arrivata una confessione shock da parte di Clizia Incorvaia che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Si tratta della rivelazione della sua più grande fobia. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Senza alcuna ombra di dubbio Clizia Incorvaia è stata una delle ex concorrenti più amate e stimate del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia è nata la relazione tra la celebre modella e Paolo Ciavarro. I due sono rimasti insieme e adesso stanno aspettando un bambino.

Nel corso di una diretta Clizia Incoravaia ha rivelato a tutti i telespettatori la sua più grande fobia. Si tratta della pausa degli aghi. Non solo l’influencer ha fatto questa dichiarazione ma ha anche raccontato un episodio di qualche anno fa.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, mentre eseguiva le analisi del sangue, è svenuta rimanendo quindi priva di sensi per qualche minuto. Queste sono state le parole della celebre modella:

Sono l’unica ad avere questa fobia? Ecco qua, vedete il cerottino? Io ho l’ansia. Ho la fobia in realtà dell’ago in questo punto qua. Infatti oggi ho avuto il controllo, le analisi di routine da fare, che si fanno appunto ogni mese.

Come ben sappiamo, Clizia Incoravaia ha già un primo figlio avuto dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. La bambina in questione si chiama Nina. In merito a questo la modella ha rivelato che, durante la sua prima gravidanza, portare la flebo al braccio è stato peggio del parto stesso.

Dunque, sembra che quella di Clizia Incoravia non sia solo una semplice paura ma una vera e propria fobia. Stando alle sue dichiarazioni, al solo pensiero delle analisi, lei stessa si senti l’ago dentro il braccio. Tuttavia, nonostante dovrà sottoporsi a nuove flebo, la modella si è detta entusiasta dell’arrivo del suo secondo figlio, frutta dell’amore con Paolo Ciavarro.