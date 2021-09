Continua il fantastico viaggio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro verso quel giorno in cui potranno finalmente abbracciare il loro primo figlio insieme. L’annuncio della gravidanza è arrivato già da qualche mese. Mentre quello in cui hanno svelato il sesso del bebè, è arrivato soltanto ieri, quando Clizia ha urlato al mondo di essere in dolce attesa di un bel maschietto.

La scintilla che ha dato inizio alla loro meravigliosa e intensa storia d’amore, è scoppiata davanti al grande pubblico. Entrambi, infatti, hanno partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip di due anni fa. Li hanno imparato a conoscersi e apprezzarsi, fino a che non si sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra.

Quella passione nata all’interno della casa più spiata d’Italia, una volta usciti fuori, non ha fatto altro che continuare a crescere.

Clizia Incorvaia è già mamma di una bellissima bimba di nome Nina, avuta dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. Oggi, lei sta per diventare mamma per la seconda volta e a donarle la gioia sarà proprio il suo attuale e amatissimo compagno Paolo Ciavarro.

Non è stato facile mantenere “solo per proteggere” il segreto più bello 😍 . Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… Avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo, grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni ♥️. Chi reputa puerile e melenso ciò, passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande. Mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti 🔥💪🏻. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a ♥️.