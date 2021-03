Codacons di nuovo contro Fedez: a rischio la classifica di Sanremo

Il Festival di Sanremo è terminato ieri sera, una classifica a dir poco sorprendete e un meraviglioso secondo posto per Fedez e Francesca Michielin. Ovviamente, a qualcuno non è andato proprio giù il podio del rapper milanese.

Anche questa volta il Codacons si è scagliato contro Fedez e in particolare modo sua moglie Chiara Ferragni. La donna ieri sera ha infatti incitato i fan a votare per il marito.

Una serie di Instagram Stories ma anche un video del piccolo Leone in cui invita ai fan a votare il suo papà. Ovvio, tutti i concorrenti in gara hanno trovato il supporto delle persone care, ma il Codacons sottolinea il bacino di utenza dell’influencer più famosa al mondo.

In una nota diffusa dal Codacons si può leggere che ora si vigilerà sulla classifica finale, alla ricerca di inesattezze che potrebbero essere sanzionate:

“Codacons vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa, per verificare se l’appello di Chiara Ferragni a votare il marito Fedez in gara a Sanremo con Francesca Michielin possa incorrere in qualche violazione. Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata.“

Segue poi l’attacco a Chiara Ferragni, la donna più famosa del web sta pagando pegno, ma non risponde ad alcuna accusa per il momento: