Garrison Rochelle confessa come mai ha lasciato Amici di Maria De Filippi

Garrison Rochelle è stato sicuramente il pilastro di Amici di Maria De Filippi, l’insegnate di danza era tra più amati ma dopo 17 anni di carriera nel programma ha deciso di lasciare la barca.

Ultimamente, abbiamo visto il maestro tornare nel programma come giudice esterno, in un’intervista a Novella 2000 ha confessato la nostalgia del programma, ma anche perché ha deciso di andarsene:

La rinascita è arrivata è arrivata paradossalmente durante il lockdown dove il maestro ha ripreso con le sue attività: “Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e recitazione.”

La riconoscenza verso Maria De Filippi è sempre la stessa, il coreografo è molto legato alla conduttrice:

Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei. Aver potuto fare il mio lavoro con loro è come avere ottenuto tre lauree. Sono due grandi professionisti. In particolare, Maria giostra ogni sua trasmissione, non si limita a leggere un copione. Sa esattamente che cosa vuole e svolge la sua professione con estremo amore. Lavorare con lei è stato davvero bello. Quando ha un obiettivo lo deve raggiungere a tutti i costi e si impegna per riuscirci.