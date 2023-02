Coma Cose si sposano: l’annuncio in conferenza stampa a Sanremo 2023

In occasione delle conferenza stampa di Sanremo 2023, i Coma Cose annunciano le nozze

Senza alcuna ombra di dubbio, i Coma Cose sono una delle coppie di cantanti più amate e stimate in questa 73esima edizione del Festival Di Sanremo. In occasione della conferenza stampa, il duo ha annunciato che presto convoleranno a nozze. Scopriamo insieme tutti i dettagli del loro futuro matrimonio.

Diventati già una delle coppie di artisti più amate e popolari nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo, i Coma Cose hanno lasciato senza parole tutti i loro fan. Molto presto, il duo artistico pronuncerà il fatidico sì dinanzi all’altare.

A diffondere l’annuncio inaspettato sono stati loro stessi, in occasione di una conferenza stampa per rispondere alle numerose domande dei giornalisti:

Abbiamo deciso di sposarci, ma no non aspettiamo un bambino.

La coppia si è esibita al festival condotto da Amadeus con “L’addio”, un brano che racconta come hanno superato la crisi sentimentale. A svelare ulteriori dettagli sulle dinamiche attraverso le quali si è svolta la proposta di matrimonio è stata Francesca Mesiano, in arte California. Queste sono state le sue parole:

Ad un certo punto gli ho detto “ma che ne pensi se ci sposassimo davvero”, quindi la proposta gliel’ho fatta un po’ io in realtà, poi lui invece è arrivato con l’anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo.

Coma Cose: ci sarà una proposta di matrimonio sul palco dell’Ariston?

Alla luce di questo, in molti si sono chiesti se uno dei due volesse cogliere l’occasione di salire sul palco dell’Ariston per organizzare una proposta di matrimonio in grande stile. Tuttavia, entrambi rifiutano l’idea: