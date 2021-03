Com’è Archie oggi? Mentre in questi giorni non si fa altro che parlare dell’intervista dei suoi genitori, Harry e Meghan, pronti a screditare completamente la Casa Reale inglese, dopo il Megxit, ecco che tutti si chiedono come è cresciuto il loro primogenito. Anche perché la coppia ha annunciato che presto la famiglia si allargherà con l’arrivo di una bambina.

Dopo l’intervista a Oprah Winfrey, durante la quale pare che l’ex principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle si siano tolti un po’ di sassolini dalle scarpe, ecco che oggi a far parlare di se è il piccolo rampollo di casa.

Un’amica produttrice, infatti, dopo l’annuncio dell’arrivo di una sorellina per il piccolo Archie, ha deciso di pubblicare sui social una fotografia in cui appare il bambino e che ci mostra com’è diventato il primogenito di Harry e Meghan.

Ovviamente dopo quell’intervista in cui Meghan afferma praticamente di essere sempre stata trattata a pesci in faccia dalla famiglia reale inglese, molte voci si sono sollevate contro l’ex attrice di serie tv.

La moglie di Harry ha raccontato che tutto è precipitato, soprattutto dopo l’annuncio della gravidanza e la decisione che il piccolo non avrebbe avuto alcun titolo. Pare anche che tutti fossero preoccupati per il colore della sua pelle.

Com’è Archie oggi, lo svela un’amica della mamma

In seguito a tutte le accuse viste online, la produttrice Silver Tre, ha deciso di pubblicare una foto sui social, dove si vedono Meghan e Archie, scrivendo queste parole.

Questa è Meg. Una persona reale, non una storia di copertina. È una delle mie più vicine e care amiche. È l’amica che insiste per ascoltare sempre i dettagli della tua vita, della tua giornata, prima della sua.

Archie cresce ed è un bambino come tanti altri. Lontano dalla Casa Reale inglese, ecco com’è diventato il piccolino.