Nelle ultime ore un grave lutto ha colpito il mondo della televisione. Purtroppo Raffaella Carrà, è morta all’età di 78 anni, a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo. Tuttavia, in pochi erano a conoscenza della battaglia che stava affrontando, proprio per la scelta della nota cantante e presentatrice.

Un lutto tragico ed improvviso che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i suoi colleghi. In tanti infatti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per salutarla un’ultima volta.

Tanto dolore e commozione per la perdita di Raffaella Carrà. Tuttavia, in pochi erano a conoscenza della sua malattia, che ha intaccato il suo corpo già fragile ed esile.

Da ciò che è emerso negli ultimi minuti, la regina della televisione italiana, è morta alle 16.20 di oggi lunedì 5 luglio. Aveva compiuto 78 anni, lo scorso 18 giugno.

Per una sua scelta in pochi sapevano che era malata. Desiderava non far conoscere questa triste notizia, proprio per evitare di turbare i suoi fan, ma anche i suoi colleghi e i suoi amici. Nemmeno i suoi vicini di casa sapevano cosa stava vivendo.

Roberta Capua, conduttrice del programma Estate in Diretta, che va in onda su Rai1, dopo i collegamenti di 2 dei suoi inviati, sulla malattia della famosa cantante e conduttrice ha detto:

Poche persone sapevano della sua malattia, anche gli amici più stretti sono stati sconvolti dalla notizia della sua morte.

Il messaggio dell’ex compagno Sergio Japino sulla morte di Raffaella Carrà

Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata ed il suo straordinario talento risplenderanno per sempre.

Un messaggio che nessuno avrebbe mai potuto immaginare e che ha spezzato il cuore di tutti. Grazie alla sua determinazione e la sua grinta, era arrivata ai vertici dello star system mondiale. La stessa forza e lo stesso coraggio l’hanno accompagnata fino all’ultimo giorno della sua vita.