Come era e cosa faceva Antonella Clerici da giovane Come era e cosa faceva Antonella Clerici da giovane? Ecco come è arrivata a essere l'Antonellona nazionale che tutti amiamo

Antonella Clerici, com’era da giovane? E cosa faceva? Quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo che l’ha consacrata come una delle più amate in assoluto di tutti i tempi? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’Antonellona nazionale! Antonella Clerici è nata il 6 dicembre 1962 a Legnano: oggi è una famosissima conduttrice televisiva, ma com’era da giovane? Dopo essersi diplomata al Liceo Classico “Galileo Galilei” di Legnano e aver conseguito una laurea in giurisprudenza all’Università di Milano con 110 e lode, aveva deciso di intraprendere l’attività di magistrato. Poi il debutto in tv negli anni Ottanta. L’esordio è su Telereporter nerl 1985 come annunciatrice. Dal 1989 al 1995 ha condotto Dribbling su Rai 2 con Gianfranco De Laurentiis, dopo aver condotto per la stessa rete Semaforo giallo e Oggi sport. Dal 1990 al 1996 ha condotto Domenica Sprint con Gianfranco De Laurentiis e Giorgio Martino e poi nel 1996-1997 con Marco Mazzocchi. Sempre su Raidue ha condotto Ristorante Italia e Segreti per voi, mentre nel 1995 è protagonista di TeleGoal e anche di alcune edizioni de La Domenica Sportiva, sempre con Gianfranco De Laurentiis. Il debutto su Rai 1 nel 1995 con Mediterranea 95. Ha anche condotto un’edizione di Circo Bianco e Occhio al mondiale con Giorgio Tosatti e Giampiero Galeazzi per i mondiali di calcio del 1998. Ha fatto anche parte di Domenica In con alla conduzione Fabrizio Frizzi, diventando molto popolare. Ma il grande successo arriva nell’ottobre del 2000, quando le viene affidato il programma di cucina La prova del cuoco: sarà un successo eccezionale che la porterà a essere una delle donne più amate del piccolo schermo italiano. Tanto da approdare anche al Festival di Sanremo come conduttrice. È la quarta donna a cui è stato affidato il Festival nella storia! Oggi Antonella Clerici è mamma di una bambina di nome Maelle. Ed è pronta a ritornare su Rai 1 con un nuovo format dopo tanto tempo di assenza! Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI